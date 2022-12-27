Российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ в районе Песчаного в ЛНР

Военные РФ ликвидировали до 30 украинских бойцов за сутки на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населённого пункта Песчаное в Луганской Народной Республике уничтожено до 30 украинских военнослужащих", — сказал он.

Конашенков отметил, что противник также потерял две боевые бронированные машины и три автомобиля.