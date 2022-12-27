Российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ в районе Песчаного в ЛНР
Военные РФ ликвидировали до 30 украинских бойцов за сутки на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населённого пункта Песчаное в Луганской Народной Республике уничтожено до 30 украинских военнослужащих", — сказал он.
Конашенков отметил, что противник также потерял две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Ранее в ЛНР сообщили о переброске Киевом штурмовых групп наёмников в район Кременной. При попытке прорыва обороны российских войск противник понёс большие потери и был вынужден откатиться на ранее занимаемые позиции для перегруппировки.
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