Житель Урала набил ироничную татуировку с Путиным и Зеленским
Екатеринбуржцы набивают татуировки в поддержку специальной военной операции
Житель Екатеринбурга набил тату с Путиным и Зеленским. Обложка © Ura.ru / Василий Суворов
Жители Екатеринбурга набивают татуировки с буквами Z и V — неофициальными символами специальной военной операции на Украине. Люди делают это в поддержку российских бойцов.
Один из жителей города не ограничился буквой и набил ироничное изображение с президентом РФ Владимиром Путиным, который держит крошечного украинского лидера Владимира Зеленского.
"Было ощущение, что поддержки наших солдат недостаточно, мы решили поступить так. Что касается татуировки с Путиным, это вызов большего масштаба, чтобы им (украинским войскам. — Прим. Лайфа) "пятую точку" разорвало", — рассказал Ura.ru тату-мастер Василий Суворов.
Тату в поддержку СВО. Фото © Ura.ru / Василий Суворов
Ранее Лайф сообщал о том, что американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, набил татуировку с буквой Z на шее. Он пояснил, что это сделано им в знак поддержки людей Донбасса.