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Опубликовано 27 декабря 2022, 11:30
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Житель Урала набил ироничную татуировку с Путиным и Зеленским

Екатеринбуржцы набивают татуировки в поддержку специальной военной операции

Житель Екатеринбурга набил тату с Путиным и Зеленским. Обложка © Ura.ru / Василий Суворов

Житель Екатеринбурга набил тату с Путиным и Зеленским. Обложка © Ura.ru / Василий Суворов

Жители Екатеринбурга набивают татуировки с буквами Z и V — неофициальными символами специальной военной операции на Украине. Люди делают это в поддержку российских бойцов.

Один из жителей города не ограничился буквой и набил ироничное изображение с президентом РФ Владимиром Путиным, который держит крошечного украинского лидера Владимира Зеленского.

"Было ощущение, что поддержки наших солдат недостаточно, мы решили поступить так. Что касается татуировки с Путиным, это вызов большего масштаба, чтобы им (украинским войскам. — Прим. Лайфа) "пятую точку" разорвало", — рассказал Ura.ru тату-мастер Василий Суворов.

Тату в поддержку СВО. Фото © Ura.ru / Василий Суворов

Тату в поддержку СВО. Фото © Ura.ru / Василий Суворов

На шортах Месси заметили символ спецоперации на Украине
На шортах Месси заметили символ спецоперации на Украине

Ранее Лайф сообщал о том, что американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, набил татуировку с буквой Z на шее. Он пояснил, что это сделано им в знак поддержки людей Донбасса.

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Илья Суриков
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