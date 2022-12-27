Житель Урала набил ироничную татуировку с Путиным и Зеленским

Жители Екатеринбурга набивают татуировки с буквами Z и V — неофициальными символами специальной военной операции на Украине. Люди делают это в поддержку российских бойцов.

Один из жителей города не ограничился буквой и набил ироничное изображение с президентом РФ Владимиром Путиным, который держит крошечного украинского лидера Владимира Зеленского.

"Было ощущение, что поддержки наших солдат недостаточно, мы решили поступить так. Что касается татуировки с Путиным, это вызов большего масштаба, чтобы им (украинским войскам. — Прим. Лайфа) "пятую точку" разорвало", — рассказал Ura.ru тату-мастер Василий Суворов.

Тату в поддержку СВО. Фото © Ura.ru / Василий Суворов