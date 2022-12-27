Слуцкий не верит в готовность Киева говорить о мире

Власти Украины по-прежнему не готовы к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН. Такое мнение выразил во вторник глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передаёт ТАСС .

Российский парламентарий раскритиковал слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о намерении Киева к концу февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН без участия России. Слуцкий в ответ напомнил, что именно украинская сторона вышла из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации.

О том, что Украина хочет к концу февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН, Лайф уже писал ранее. Киев рассчитывает видеть генсека организации Антониу Гутерриша в качестве предполагаемого посредника, потому что он зарекомендовал себя как "эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек", как охарактеризовал его Кулеба. В Кремле же в ответ напомнили, что Россия никогда не следовала чужим условиям по переговорам.