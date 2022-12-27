В ЛНР сообщили о переброске Киевом штурмовых групп наёмников в район Кременной

Киев перебрасывает в район населённого пункта Кременная штурмовые группы, которые состоят из наёмников и подготовленных за границей украинцев, для восполнения больших потерь. Об этом РИА "Новости" рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В район населённого пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наёмников", — заявил Марочко.

По его словам, при попытке прорыва обороны российских войск противник понёс большие потери и был вынужден откатиться на ранее занимаемые позиции для перегруппировки. Наступление ВСУ могут возобновить после восполнения всех потерь.