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Регион
Опубликовано 26 декабря 2022, 11:26
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Группа диверсантов с пистолетами-пулемётами и СВУ пыталась прорваться в Брянскую область с Украины

ФСБ сообщила о ликвидации группы диверсантов при попытке проникнуть в Брянскую область с Украины

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Федеральная служба безопасности России ликвидировала группу украинских диверсантов с пистолетами-пулемётами и СВУ при попытке незаконно проникнуть в Брянскую область с территории Незалежной. Подробности операции сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины", — уточнили в ЦОС.

При себе у злоумышленников были немецкие пистолеты-пулемёты SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации. Кроме того, у них нашли средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

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Ранее Лайф сообщал, что ФСБ выявила шестерых граждан России, шпионивших в пользу СБУ и ВСУ. Задержания прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.

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Андрей Бражников
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