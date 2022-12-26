Группа диверсантов с пистолетами-пулемётами и СВУ пыталась прорваться в Брянскую область с Украины

Федеральная служба безопасности России ликвидировала группу украинских диверсантов с пистолетами-пулемётами и СВУ при попытке незаконно проникнуть в Брянскую область с территории Незалежной. Подробности операции сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины", — уточнили в ЦОС.

При себе у злоумышленников были немецкие пистолеты-пулемёты SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации. Кроме того, у них нашли средства для совершения диверсионно-террористических актов — четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.