Войска России уничтожили пункт ремонта техники ВСУ под Краматорском с "Гвоздиками" и HIMARS

Российские военные уничтожили возле Краматорска пункт ремонта оружия ВСУ, где в тот момент были две машины РСЗО HIMARS, две "Гвоздики" и пять Д-30. Об этом сообщил на ежедневном брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Краматорска ДНР уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники", — уточнил он.