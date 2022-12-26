ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 декабря 2022, 11:10
4878

Войска России уничтожили пункт ремонта техники ВСУ под Краматорском с "Гвоздиками" и HIMARS

Российские военные уничтожили возле Краматорска пункт ремонта оружия ВСУ, где в тот момент были две машины РСЗО HIMARS, две "Гвоздики" и пять Д-30. Об этом сообщил на ежедневном брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Краматорска ДНР уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники", — уточнил он.

Российские войска за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские войска за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Также сообщалось, что ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 63 подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79 районах. Кроме того, под удар попали иностранные наёмники, дислоцировавшиеся там же.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar