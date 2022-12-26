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26 декабря, 11:10

Войска России уничтожили пункт ремонта техники ВСУ под Краматорском с "Гвоздиками" и HIMARS

Российские военные уничтожили возле Краматорска пункт ремонта оружия ВСУ, где в тот момент были две машины РСЗО HIMARS, две "Гвоздики" и пять Д-30. Об этом сообщил на ежедневном брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Краматорска ДНР уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники", — уточнил он.

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Также сообщалось, что ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 63 подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79 районах. Кроме того, под удар попали иностранные наёмники, дислоцировавшиеся там же.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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