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Опубликовано 27 декабря 2022, 11:54

ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы России уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Пречистовка и Успеновка в ДНР за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также ВСУ лишились четырёх боевых бронированных машин и двух пикапов.

Две группы бойцов ВСУ ликвидированы во время разведки у села Червоная Диброва
Две группы бойцов ВСУ ликвидированы во время разведки у села Червоная Диброва

А накануне стало известно, что ВС России нанесли артиллерийский удар по подразделениям ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных.

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Александра Вишнякова
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