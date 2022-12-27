ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы России уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Пречистовка и Успеновка в ДНР за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также ВСУ лишились четырёх боевых бронированных машин и двух пикапов.