ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении
Вооружённые силы России уничтожили более 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Пречистовка и Успеновка в ДНР за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих", — отметил он.
Также ВСУ лишились четырёх боевых бронированных машин и двух пикапов.
А накануне стало известно, что ВС России нанесли артиллерийский удар по подразделениям ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных.
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