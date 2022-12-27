Алиханов приготовит солянку, Котяков поедет на дачу — планы российских политиков на Новый год

В преддверии Нового года российские политики рассказали Лайфу, как будут отмечать праздник. Большинство из них собираются встретить 2023-й традиционно — дома с близкими людьми и привычными для всех блюдами.

Российские политики рассказали, как будут отмечать Новый год. Видео © LIFE

Так, врио главы Запорожья Евгений Балицкий рассказал, что на Новый год соберёт всю свою большую семью.

"Сестра приезжает, дети брата, моя большая семья, родители. Соберёмся под ёлочкой, загадаем желание, выпьем шампанского", — сказал он.

Балицкий добавил, что главные сегодня пожелания — это пожелания победы и здоровья российским бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Глава Калининградской области Антон Алиханов тоже собирается отмечать праздник дома с семьёй.

"На столе будет оливье — наша стандартная история. А так, что-нибудь, утку или гуся, жена приготовит. Лично у меня из поварских обязанностей сборная мясная солянка", — поделился Алиханов.

Министр труда Антон Котяков собирается посетить дачу после Нового года, но сам праздник будет встречать дома.

"С детьми, супругой. Сначала дома, потом на дачу поедем. Блюдо? Банальные вещи — салат оливье. Особенно утром 1 января", — сказал Котяков.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин собирается принять участие в новогодних мероприятиях региона.

"У меня традиция встречи Нового года в кругу семьи. Примем участие в мероприятиях региона: новогодняя ёлка, балет "Щелкунчик" в нашем театре оперы и балета. Новогоднее блюдо главное в любой семье — это салат оливье", — отметил он.

По словам главы Смоленской области Алексея Островского, Новый год он встретит с женой и детьми. Политик поделился, что в силу занятости редко их видит. Руководитель региона также рассказал, что будет работать в праздники. Он считает, что сейчас не самое подходящее время для запуска фейерверков.

"Не та ситуация в стране, чтобы фейерверки [запускать]. Но это не значит, что нужно ограничивать людей. Как считают они нужным и правильным для себя праздновать Новый год, так пусть и празднуют. Но я для себя считаю, что это точно не время для фейерверков. Может, потому что в силу занимаемой должности я более глубоко понимаю происходящие процессы", — отметил он.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что в регионе организуют все условия для комфортного зимнего отдыха. Он также добавил, что празднику не помешает и заболеваемость гриппом.

"Грипп Новому году не помеха. Я думаю, что здесь как раз здоровый, чистый, полезный воздух вылечит любой грипп, все недомогания отступят", — сказал Кондратьев.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что пока не строит планов на праздник, поскольку предстоит ещё много мероприятий. А глава Роскосмоса Юрий Борисов поделился, что 31 декабря будет отмечать не только Новый год, но и день рождения.

"У меня 31 декабря день рождения. Поэтому буду отмечать день рождения. Соберутся близкие, придут друзья, как правило, в обед. А вечером уже Новый год", — поделился Борисов.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв планирует встретить Новый год вместе с семьёй в Хабаровске. Он также рассказал, какие блюда будут на его новогоднем столе.