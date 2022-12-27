В Европе испугались возможного отключения электричества якобы по вине РФ

В ближайшие месяцы в Европе возможны отключения электроэнергии. За ними якобы будут стоять спецслужбы из России. Так считает министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

"Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, наступят ли они, а в том, когда они наступят", — сказала министр в беседе с газетой Die Welt.

Таннер считает, что отключение света в Европе возможно в результате хакерских атак со стороны России. По её словам, риск возрос из-за украинского конфликта. При этом она не привела никаких достоверных доказательств своего предположения, но призвала не воспринимать эти слова как "всего лишь теорию".