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27 декабря, 12:07

В Европе испугались возможного отключения электричества якобы по вине РФ

Глава Минобороны Австрии Таннер заявила о возможном отключении электричества в ЕС

В ближайшие месяцы в Европе возможны отключения электроэнергии. За ними якобы будут стоять спецслужбы из России. Так считает министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

"Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, наступят ли они, а в том, когда они наступят", — сказала министр в беседе с газетой Die Welt.

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Таннер считает, что отключение света в Европе возможно в результате хакерских атак со стороны России. По её словам, риск возрос из-за украинского конфликта. При этом она не привела никаких достоверных доказательств своего предположения, но призвала не воспринимать эти слова как "всего лишь теорию".

Ранее Лайф сообщал о том, что на фоне сильных холодов и возросшей нагрузки на сети в штате Нью-Йорк граждан США призвали экономить электричество, газ и тепло.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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