ВС РФ уничтожили ещё одну гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк
Вооружённые силы РФ уничтожили вместе ещё одну американскую артиллерийскую систему М777, из которой ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчётом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", — отметил он.
Также, по данным Конашенкова, ещё одна система М777 уничтожена в районе Преображенки в Запорожской области.
Напомним, накануне также стало известно об уничтожении в ДНР украинской артиллерийской системы М777 производства США, из этой гаубицы ВСУ тоже наносили удары по жилым кварталам Донецка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ