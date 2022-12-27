Россиянка, танцевавшая "Калинку" перед украинцами в Германии, вышла на свободу
Россиянка Юлия Прохорова, которая станцевала русский народный танец "Калинка" на фоне проукраинского митинга в День Победы в Мюнхене, вышла на свободу. Об этом она сама рассказала в телеграм-канале.
"Я на свободе. А к вам вламывалась когда-нибудь вооружённая демократичная полиция в количестве шести человек за репостик мемасика? Ко мне — да. Сидя в местах не столь отдалённых, я написала вам книгу о прелестях демократичной, свободной Европы. Как есть. Отдала редактору мои письмена, ведь вы же знаете про мою орфографию", — написала Прохорова.
Она также заметила, что сейчас хочет лишь принять горячую ванну, так как "в России это не считается роскошью", после чего съесть хинкали, копчёную мойву и конфеты "Родные просторы".
Напомним, Юлия станцевала "Калинку" с российским триколором на праздновании 9 Мая в немецком Мюнхене перед украинцами. Видео с её плясками разлетелись по Сети, после чего ей написало огромное количество людей, желая в сообщениях смерти. А 14 октября Лайф узнал, что полиция Ландсхута провела у россиянки обыск по подозрению в оскорблении украинцев и одобрении специальной военной операции. В качестве "вещественных доказательств" у неё изъяли три телефона и ноутбук.
Telegram / Neues aus Russland