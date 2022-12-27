Россиянка, танцевавшая "Калинку" перед украинцами в Германии, вышла на свободу

Россиянка Юлия Прохорова, которая станцевала русский народный танец "Калинка" на фоне проукраинского митинга в День Победы в Мюнхене, вышла на свободу. Об этом она сама рассказала в телеграм-канале.

"Я на свободе. А к вам вламывалась когда-нибудь вооружённая демократичная полиция в количестве шести человек за репостик мемасика? Ко мне — да. Сидя в местах не столь отдалённых, я написала вам книгу о прелестях демократичной, свободной Европы. Как есть. Отдала редактору мои письмена, ведь вы же знаете про мою орфографию", — написала Прохорова.