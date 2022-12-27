Заводчица рассказала, какими лакомствами задобрить Чёрного Кролика

Символом 2023 года станет Чёрный Водяной Кролик. При этом каждый ушастый индивидуален, а водяных кроликов и вовсе не существует. Об этом заявила заводчица карликовых пушистых созданий питомника "Крол Артур" Ирина Корнилова. В беседе с РИА ФАН она также рассказала, как задобрить этих зверьков. Так, она отметила, что не все из них любят морковку, но карликовые представители едят её строго по расписанию.

Заводчица животных рассказала о том, как ухаживать за карликовыми кроликами. Видео © РИА ФАН

"Кролики индивидуальны: у каждого свой характер и свои предпочтения. Наиболее популярные лакомства — петрушка, укроп, веточки деревьев. Многие кролики очень любят сено, обожают льняной жмых. Нужно отметить, что карликовым кроликам нельзя давать ни капусту, ни фрукты, ни яблоки в том числе, и морковку — строго по расписанию — раз в неделю", — подчеркнула Корнилова.

Таким образом, в новогодние блюда лучше добавить побольше петрушки и укропа, а от салатов с капустой и фруктов стоит отказаться. Считается, что год "наследует" черты своего символа, при этом кролика называют милым и спокойным. Корнилова отметила, что у животного действительно есть привлекательные черты. По её мнению, год Кролика должен быть каждый год, ведь настолько ласковых и преданных зверей больше нет.