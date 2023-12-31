10 необычных новогодних обрядов, которые гарантируют веселье и удачное начало 2024 года

Совсем скоро мы попрощаемся с неоднозначным 2023 годом и встретим долгожданный 2024-й. Пока ещё есть время, стоит задуматься о том, как провести новогоднюю ночь. Можно вспомнить про обряды, которые не только разбавят праздничную рутину, но и помогут правильно начать год. Лайф собрал самые интересные и нетипичные ритуалы для ночи с 31 декабря на 1 января. Почему бы не попробовать некоторые из них?

1. Поцеловаться в полночь

Поцелуи под обратный отсчёт до Нового года помогут привлечь в жизнь ещё больше любви. Фото © Shutterstock

Хотите в новом году быть уверенными во второй половинке? Тогда начните 2024-й с полночного поцелуя. Есть такое поверье: чтобы скрепить себя с кем-то романтическими узами, нужно всего лишь поцеловать избранника или избранницу, когда часы пробьют 12. Считается, что после такого обряда отношения будут нежными и долгими.

2. Пробежаться с пустым чемоданом

Если вы из тех, кто соскучился по путешествиям, возьмите на вооружение этот интересный новогодний ритуал. Считается, что таскание с собой пустого чемодана в новогоднюю ночь, даже если это просто пробежка вокруг дома, наполнит следующие 12 месяцев приключениями и путешествиями.

3. Положить деньги в кошелёк

Возможно, вы совершаете этот обряд каждый год, даже не подозревая. О чём мы? О деньгах, конечно же. Примета такая: если у вас есть купюры в кошельке или вы успели их туда положить до полуночи 1 января, год будет финансово стабильным. Возьмите эту мысль на вооружение!

4. Съесть лист салата

Съев на Новый год капустный листик, вы задобрите Дракона и привлечёте удачу. Фото © Shutterstock

Эта южная традиция очень вкусная! Считается, что, если в праздничную ночь съесть лист салата или капусты, Дракон — символ 2024-го — принесёт много хорошего в предстоящем году, включая процветание и удачу.

5. Выглянуть из окна спальни

Если вы свободная девушка и хотите как можно скорее сменить семейный статус, можете оценить свои шансы с помощью обряда. Как узнать, найдётся ли жених в год Дракона? Утром 1 января из окна спальни посмотрите на улицу. Если увидите проходящего мужчину, то это знак, что до конца 2024 года вы можете выйти замуж.

6. Показать красное нижнее бельё

Это забавное суеверие родом из Латинской Америки связано с поиском любви в Новый год. Считается, что если вы наденете красное нижнее бельё на торжество, то это принесёт в жизнь крепкие и счастливые отношения. Но его надо чуть-чуть выставить напоказ, оттянув пояс на брюках или юбке под бой курантов.

7. Съесть 12 виноградин

По испанскому обычаю нужно успеть съесть 12 виноградинок до наступления Нового года, чтобы он прошёл удачно. Фото © Freepik

Наверняка вы уже слышали про интересную новогоднюю испанскую традицию Doce uvas, которой больше 100 лет. Пока часы бьют полночь, нужно успеть съесть 12 виноградин. У тех, кто справится с задачей, наступающий год сложится удачно.

8. Пробежать семь раз вокруг дома

Приготовьтесь к спринту! Считается, что, если семь раз пробежаться вокруг дома, в новом году вас будет ждать удача. Так что постарайтесь особо не налегать на оливье и возьмите кроссовки, если отмечать пойдёте к кому-то в гости.

9. Войти в новый год с правой ноги

Вы думали, что только проснуться и встать можно не с той ноги? Оказалось, что нет — ещё и в новый год перейти. В некоторых культурах считается, что в праздничную полночь нельзя вступать левой ногой. Поэтому, если хотите привлечь успех, а заодно и прогуляться, чтобы "уложить" всё съеденное перед десертом, в ночь с 31 декабря на 1 января подойдите к ближайшей лестнице. Наступите правой ногой на ступеньку и поднимитесь. Кстати, пороги по пути переступать следует тоже только правой.

10. Приоткрыть окна и двери