Стилист дала советы по выбору наряда в новогоднюю ночь

Чтобы Новый год был ярче, очень важно правильно подобрать наряд. Стилист Ирина Понякина рекомендовала использовать в праздничном образе пайетки. Они, к слову, идеально сочетаются с мехом и кашемиром, подчеркнула эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По её словам, новогодний наряд можно подобрать таким образом, чтобы в дальнейшем он подходил и для повседневной носки. К примеру, юбка в пайетках летом будет сочетаться с футболкой или лонгсливом. Кроме того, стилист призвала для встречи года Змеи присмотреться к зелёным оттенкам.