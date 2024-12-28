Стилист дала советы по выбору наряда в новогоднюю ночь
Стилист Понякина рекомендовала на Новый год надеть наряд с пайетками
Чтобы Новый год был ярче, очень важно правильно подобрать наряд. Стилист Ирина Понякина рекомендовала использовать в праздничном образе пайетки. Они, к слову, идеально сочетаются с мехом и кашемиром, подчеркнула эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По её словам, новогодний наряд можно подобрать таким образом, чтобы в дальнейшем он подходил и для повседневной носки. К примеру, юбка в пайетках летом будет сочетаться с футболкой или лонгсливом. Кроме того, стилист призвала для встречи года Змеи присмотреться к зелёным оттенкам.
«В этом году зелёный цвет действительно рекомендуют, потому что год Змеи, и он прекрасно сочетается с разными цветами», — подчеркнула эксперт, добавив, что зелёный можно носить с белым, пыльно-розовым, чёрным и красным цветами.
freepik / svetlanasokolova