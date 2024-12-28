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28 декабря, 09:39

Стилист дала советы по выбору наряда в новогоднюю ночь

Стилист Понякина рекомендовала на Новый год надеть наряд с пайетками

Чтобы Новый год был ярче, очень важно правильно подобрать наряд. Стилист Ирина Понякина рекомендовала использовать в праздничном образе пайетки. Они, к слову, идеально сочетаются с мехом и кашемиром, подчеркнула эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По её словам, новогодний наряд можно подобрать таким образом, чтобы в дальнейшем он подходил и для повседневной носки. К примеру, юбка в пайетках летом будет сочетаться с футболкой или лонгсливом. Кроме того, стилист призвала для встречи года Змеи присмотреться к зелёным оттенкам.

«В этом году зелёный цвет действительно рекомендуют, потому что год Змеи, и он прекрасно сочетается с разными цветами», — подчеркнула эксперт, добавив, что зелёный можно носить с белым, пыльно-розовым, чёрным и красным цветами.

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Ранее стилист назвала самые модные зимние аксессуары сезона. Кроме того, мастер по волосам дал советы по выбору причёски на Новый год. А ещё Александр Рогов назвал главный тренд этой зимы.

Обложка ©

freepik / svetlanasokolova

Борис Эльфанд
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