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Регион
14 декабря, 20:02

Упор на натуральность: Мастер по волосам дал советы по выбору причёски на Новый год

Парикмахер Трофименко призвал россиянок не мудрить с причёсками на Новый год

Чем ближе Новый год, тем чаще женщины задумываются над своим праздничным образом. По словам парикмахера-колориста и звёздного мастера по волосам Дениса Трофименко, в тренде до сих пор естественность и лёгкость, поэтому мудрить с причёсками не надо.

По словам эксперта, лучшим решением станут лёгкие волны или просто выпрямленные волосы. Тем, кому хочется добавить в образ изюминку, можно использовать аксессуары в стилистике символа 2025 года – Зелёной Деревянной Змеи. Это животное любит яркие и блестящие вещи, поэтому отлично подойдут золотистые заколки и цветные бусы.

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Мастер призвал использовать лаки и спреи без фанатизма, чтобы волосы выглядели свежими и чистыми. Можно украсить причёску лентами или заплести косы. Дополнить образ помогут накладные пряди зелёного и других цветов, заявил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

Делать акцент на элегантность призывал и звёздный стилист Владислав Лисовец. В тренде будут изделия из кожи и полуобнажённые тела. Можно подчеркнуть талию красивым поясом или корсетом, выбрать верх с широкими плечами. Отличным решением будет сочетание летнего лёгкого платья с грубым пиджаком.

Обложка ©

Freepik / ansiia

Алёна Зиновьева
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