Упор на натуральность: Мастер по волосам дал советы по выбору причёски на Новый год

Чем ближе Новый год, тем чаще женщины задумываются над своим праздничным образом. По словам парикмахера-колориста и звёздного мастера по волосам Дениса Трофименко, в тренде до сих пор естественность и лёгкость, поэтому мудрить с причёсками не надо.

По словам эксперта, лучшим решением станут лёгкие волны или просто выпрямленные волосы. Тем, кому хочется добавить в образ изюминку, можно использовать аксессуары в стилистике символа 2025 года – Зелёной Деревянной Змеи. Это животное любит яркие и блестящие вещи, поэтому отлично подойдут золотистые заколки и цветные бусы.

Мастер призвал использовать лаки и спреи без фанатизма, чтобы волосы выглядели свежими и чистыми. Можно украсить причёску лентами или заплести косы. Дополнить образ помогут накладные пряди зелёного и других цветов, заявил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».