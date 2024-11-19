Акцент на элегантность: Лисовец дал модные советы по выбору наряда на Новый год

Многие женщины в преддверии Нового года ломают голову над тем, что надеть в главную торжественную ночь. Это время, когда следует снять с себя привычные удобные халаты и нарядиться во что-то красивое. По словам стилиста Влада Лисовца, предпочтение следует отдавать элегантным платьям. В тренде будут изделия из кожи и полуобнажённые тела.

«В любом случае должно быть что-то элегантное. Тут все способы хороши: и платье в пол, и юбка в пол, и мини-юбка с пиджаком и плотными колготками. К ним добавить какие-то блестящие аксессуары. Вариантов очень много», — отметил стилист в беседе с NEWS.ru.

Эксперт посоветовал избегать тяжёлого макияжа и нарочитых укладок. Основной акцент лучше сделать на одежду. Например, можно подчеркнуть талию или выбрать верх с широкими плечами. Можно сочетать летнее лёгкое платье с грубым пиджаком.

«В общем, экспериментировать, хулиганить — это самое важное в этих сезонах, потому что, по сути, тренды разные — и, соответственно, самый интересный образ получается, если миксовать между собой фактуры тканей, цвета и одежду разных сезонов», — заявил Лисовец.

Также он призвал россиянок не злоупотреблять цветовой гаммой: красно-зелёной, голубой и жёлтой. Акцент следует делать не на яркости, а на элегантности.