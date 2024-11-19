Подари мне праздник: Life.ru узнал сокровенные желания россиян о подарках на Новый год

Большинство россиян (53%) предпочли бы получить от второй половинки на Новый год подарок-сюрприз вместо того, который они выбрали заранее. Наиболее предпочтительным среди презентов оказалась туристическая путёвка.

Как выяснил сервис «Работа.ру», результаты опроса которого проанализировал Life.ru, за путешествие высказались 32% респондентов. Билеты на концерт или мероприятие хотели бы получить 28% участников, личные гаджеты — 23%, а технику для дома — 22%. Предметы гардероба выбрали 20% респондентов, подарочные сертификаты — 19%.

Также россияне будут рады качественной косметике или парфюмерии (17%), наборам для творчества (15%), курса онлайн-обучения (10%), спортивным аксессуарам (7%), электронным книгам (5%) и настольным играм (4%).

Интересно, что предпочтения варьируются в зависимости от региона. Москвичи чаще всего ждут подарка-сюрприза (56%), среди которых особенно популярны билеты на мероприятия (30%), путёвки (25%) и гаджеты (22%). В Санкт-Петербурге и Новосибирске жители предпочитают заранее выбирать подарки: в Северной столице самыми востребованными стали путёвки (41%), а среди жителей Сибири лидируют билеты на мероприятия (63%) и гаджеты (38%).

Отношения к новогодним подаркам также разнятся. Примерно 31% респондентов ждут сюрприза от второй половины, тогда как 20% пар вовсе не дарят друг другу подарки. Ещё 16% планируют намекнуть партнёру, чего им хотелось бы получить. У 33% участников на момент опроса не было второй половины.