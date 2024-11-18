Раскрыты траты россиян на украшение дома к Новому году
Опрос: Более 60% россиян тратят на новогодние украшения до 3 тысяч рублей
Стало известно, сколько россиян украшают дом или квартиру к Новому году, а также дарят подарки близким. Абсолютное большинство (82%) опрошенных признались, что делают это ежегодно. Причём для 47% респондентов это является традицией, пишет RT.
26% опрошенных заявили, что любят минималистичный подход: несколько украшений и гирлянд. 6% делают это исключительно для детей, чтобы видеть радость на их лицах, а 3% заявили, что только в последние годы декорируют пространство.
Также выяснилось, что 67% россиян тратят на новогодние украшения до трёх тысяч рублей. 18% респондентов удаётся уложиться в диапазон от 4 до 5 тысяч рублей. 6% покупают декорации на сумму от 6 до 10 тысяч рублей, и 5% вкладывают в это более 15 тысяч.
61% участников исследования дарит подарки только близким. Каждый пятый вручает милые вещицы родным и коллегам на работе, 1% — только партнёру. 18% не дарят подарков вообще.
Ранее был назван лучший подарок для мужчин на Новый год. Как правило, представители сильного пола испытывают нехватку эмоций в жизни, поэтому им нужно дарить эмоции: полёт на воздушном шаре, конную прогулку или поход в спа. В свою очередь женщинам лучше преподнести на Новый год украшения, технику или духи.