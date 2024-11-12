Составлен топ лучших подарков на Новый год, которым будет рад каждый мужчина
Психолог Миллер: Лучшим подарком для мужчин на Новый год станут эмоции
Многие женщины перед каждым праздником ломают голову: что подарить мужчине. И Новый год не исключение. Если одни дарят своим любимым стандартные наборы с гелем для душа, пеной для бритья и шампунем, то другие ищут что-то интересное. Таким подарком могут стать эмоции, считает психолог Александра Миллер.
«Мужчины испытывают нехватку эмоций в жизни и получают их от женщины, поэтому мужчинам я всегда советую дарить эмоциональные подарки: полёт на воздушном шаре, какое-нибудь путешествие, поход в спа. Но нужно понимать, какой направленности мужчина и что ему будет интересно», — пояснила Миллер в разговоре с NEWS.ru.
При этом женщины — существа материальные, и ценят заботу о себе. Они будут рады украшениям, технике или духам. В самых сложных случаях лучше спросить у второй половинки, что ей или ему было бы интересно и нужно. Так подарок окажется действительно приятным и ценным.
Чтобы сэкономить на подарках, можно купить их заранее. Для этого надо определить цель и следить за акциями в магазинах. Порой можно купить одежду, косметику, парфюмерию, продукты и разнообразные напитки со скидками 20–30–50% и даже больше. В рамках любой категории товаров всегда можно найти интересные предложения.