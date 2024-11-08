Россиянам раскрыли способ хорошо сэкономить на покупке продуктов и подарков к Новому году

Новый год у многих людей ассоциируется не только с праздничным настроением, подарками и весёлыми застольями, но и большими тратами. Чтобы не оставить целое состояние в магазинах, россиянам советуют начинать готовиться к этому торжеству заранее. Уже в ноябре следует составить список продуктов, которые пригодятся для новогоднего стола, а также подарков родственникам и друзьям, посоветовал маркетолог Дмитрий Чумаков.

По словам эксперта, планирование поможет сэкономить, особенно если следить за акциями и спецпредложениями продавцов. Порой можно купить одежду, косметику, парфюмерию, продукты и разнообразные напитки со скидками 20–30–50% и даже больше. В рамках любой категории товаров всегда можно найти интересные предложения, считает он.

«Уже можно присмотреться к продуктам питания, которые не портятся и пригодятся для новогоднего стола, к напиткам. Сейчас будут проводиться акции по такой широкой категории, как подарки. Но надо помнить, что если раньше в последние дни перед Новым годом многие отменяли акции, то в последнее время даже в самые последние дни перед праздником можно купить много товаров на очень выгодных условиях», — отметил Чумаков в эфире радио Sputnik.

Однако, покупая подарки в последние дни, есть риск взять не совсем то, что надо. Поэтому лучше зайти в магазин заранее и решить таким образом две задачи: не переплатить и спокойно выбрать именно то, что хочется.