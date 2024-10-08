Придётся раскошелиться: Россиянам предрекли подорожание красной икры к Новому году

Сегодня розничная стоимость килограмма красной икры в России составляет 7-8 тысяч рублей. Ожидается, что цены на этот продукт продолжат расти и к Новому году превысят планку в 10 тысяч рублей. Таким прогнозом поделился вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин в беседе с NEWS.ru.

Рост цен на красную икру эксперт связывает с низким уловом в этом году, а также с увеличением спроса на деликатес перед новогодними праздниками. По традиции россияне покупают икру, чтобы угостить домочадцев бутербродами и тарталетками. Однако в этом году им придётся потратиться больше обычного.

«Условно говоря, при потребности в 15 тысяч тонн икры в год в этом году её будет порядка 9 тысяч тонн. <…> А что такое 9 тысяч тонн? Это примерно 40 граммов на человека в год», — отметил Фомин.