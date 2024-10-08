Придётся раскошелиться: Россиянам предрекли подорожание красной икры к Новому году
Эксперт Фомин: К Новому году цены на икру превысят 10 тысяч рублей за кг
Сегодня розничная стоимость килограмма красной икры в России составляет 7-8 тысяч рублей. Ожидается, что цены на этот продукт продолжат расти и к Новому году превысят планку в 10 тысяч рублей. Таким прогнозом поделился вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин в беседе с NEWS.ru.
Рост цен на красную икру эксперт связывает с низким уловом в этом году, а также с увеличением спроса на деликатес перед новогодними праздниками. По традиции россияне покупают икру, чтобы угостить домочадцев бутербродами и тарталетками. Однако в этом году им придётся потратиться больше обычного.
«Условно говоря, при потребности в 15 тысяч тонн икры в год в этом году её будет порядка 9 тысяч тонн. <…> А что такое 9 тысяч тонн? Это примерно 40 граммов на человека в год», — отметил Фомин.
Ранее Life.ru писал, что красная икра подорожала в России из-за минимального вылова лососей за 20 лет. Всего за путину удастся добыть 250-260 тысяч тонн лососевых, что примерно в 2,5 раза ниже прошлогоднего результата, когда удалось добыть 609 тысяч тонн. На этом фоне производители и переработчики уже начали поднимать цены.