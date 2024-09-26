Красная икра подорожала в России из-за минимального вылова лососей за 20 лет

Россиян предупредили о подорожании красной икры из-за плохого вылова рыбы. По данным Рыбного союза на 25 сентября 2024 года, добыча лососевых оказалась минимальной за последние 20 лет и составила всего 226 тысяч тонн.

По прогнозам Росрыболовства, всего за путину удастся добыть 250-260 тысяч тонн лососевых, что примерно в 2,5 раза ниже прошлогоднего результата, когда удалось добыть 609 тысяч тонн икры. На этом фоне производители и переработчики уже начали поднимать цены. В частности, малосольная икра горбуши свежего улова в опте в Москве подорожала до 7500 рублей за кг. Ещё в августе икру можно было купить в магазинах за 6030 рублей за кг, поскольку на цену влиял прошлогодний удачный улов.

«В прошлом году в этот период на рынок влиял предыдущий неурожайный год, а в этом году на рынок ещё влияет прошлый урожайный год», — пояснил RG.ru председатель Рыбного союза Александр Панин.

Начали расти цены и в рознице. Москвичи сообщают, что икра нерки стоит сегодня 9300 рублей за кг. Этой зимой после Нового года её можно было купить за 5250 рублей за кг. Выросла стоимость и самой рыбы: в сентябре прошлого года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за кг, сейчас на Дальнем Востоке она стоит около 270 рублей за кг.