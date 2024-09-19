Массовый мор пчёл в России вынудил пасечников взвинтить цены на мёд на 30–50%

Натуральный мёд подорожал на 30–50% за несколько месяцев на фоне массового мора пчёл в России. В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ председатель «Пчеловодов Татарстана» рассказал, что отрасль пчеловодства претерпевает серьёзные трудности.

Пчёлы массово гибнут из-за опыления полей агрохимикатами, которые в том числе охватывают пасеки. Из-за этого возникает дефицит продукции и, как следствие, большой рост цен. Так, натуральный липовый мёд в Татарстане в прошлом году стоил 2000 рублей за три литра, а в этом его продают уже за 4000 на фоне гибели пчёл.

Массовый летний мор затронул основные медоносные регионы России — Татарстан, Башкирию, Ростовскую область и Алтайский край. В Ростовской области натуральный мёд подорожал в полтора раза, а на Алтае пытаются держать цены на прежнем уровне.

Опрошенные SHOT ПРОВЕРКОЙ пасечники рассказали, что ситуацию в отрасли пчеловодства усугубляют недобросовестные конкуренты, которые оптом берут у них натуральный мёд, мешают его с глюкозно-фруктозной смесью и по низким ценам поставляют в магазины.

Федеральный закон о пчеловодстве вступил в силу в июне 2021 года. Как сообщили в Союзе промышленных пчеловодов России, при помощи их инициативы нормативная база дорабатывается, чтобы учли интересы всех сторон сельского хозяйства: фермеров, обрабатывающих земли, и пчеловодов, чьи пасеки несут убытки. Они требуют ужесточить наказание за нарушения в области применения ядохимикатов на полях. Только в таком случае риск массовой гибели пчёл и цены на натуральный мёд будут ниже.