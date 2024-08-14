Источник энергии и сил: Названа безопасная порция мёда для ежедневного потребления

Сегодня в России отмечается Медовый Спас, и по традиции в этот день принято есть мёд. Насколько безопасно это лакомство и какова его безопасная порция, в беседе с РИА "Новости" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Благодаря своему составу мёд является отличным источником энергии, но именно из-за высокого содержания быстрых углеводов может оказывать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Ежедневно потреблять мёд следует с осторожностью: безопасная порция для взрослого человека составляет не более двух-трёх чайных ложек.

"Мёд — хороший источник энергии и сил, поскольку состоит из натуральных сахаров — 80%, воды — 18%, пыльцы и белка. По этой же причине им не нужно злоупотреблять, так как большое количество быстрых углеводов даёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Взрослому человеку желательно съедать не более двух-трёх чайных ложек мёда в день — это 20–40 граммов, лучше употреблять его на завтрак или обед и при употреблении не нагревать", — уточнил врач.

Особую осторожность при употреблении мёда должны проявлять люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и с бронхиальной астмой. Специалист также отметил, что мёд категорически противопоказан при аллергии, сахарном диабете и ожирении. Детям же мёд рекомендуется вводить в рацион не раньше двух-трёх лет. Важно помнить, что даже столь полезный продукт, как мёд, при неправильном употреблении может нанести вред здоровью.