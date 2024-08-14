Медовый Спас 14 августа: 5 поступков, которые обеспечат удачу до конца года Медовый Спас — первый Спас августа, когда собирают мёд, освящают дары природы и следуют древним традициям. Life.ru рассказывает, что можно и нельзя делать 14 августа и какие приметы обещают удачу на целый год. 14 августа, 00:00 Медовый (Первый) Спас 2024: что можно и чего нельзя делать 14 августа. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов, © Freepik

Медовый Спас — это первый из трёх праздников, посвящённых Спасителю, который ежегодно отмечается 14 августа. Этот день считается временем, когда православные вспоминают о чудесах Животворящего Креста Господня, а пчёлы завершают свои труды и готовятся к холодам. В народе этот праздник всегда имел особое значение, напоминая о необходимости собирать мёд и благодарить за дары.

Что за праздник Медовый Спас 2024 года

Медовый Спас 14 августа: что можно и нельзя делать. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Медовый Спас, известный также как Маккавей, является церковным и народным праздником, который берёт свои корни в глубокой древности. В православной традиции этот день посвящён происхождению честных древ Животворящего Креста Господня — событию, которое произошло в IX веке. Тогда христиане верили, что через крест происходят чудеса и исцеления, что и привело к возникновению этого праздника.

Славяне, принявшие православие, добавили к празднику свои традиции, связанные с завершением пчелиного сезона. В этот день в храмах освящают мёд и мак, которые считаются символами здоровья и благополучия на весь следующий год. Праздник получил название Медового Спаса именно потому, что в это время пасечники начинают собирать мёд — важный и ценный продукт, обладающий почти магическими свойствами.

Традиции Первого (Медового) Спаса

Приметы и традиции Медового Спаса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrydesign

В день Медового Спаса, 14 августа, принято освящать в церкви мёд, мак и другие дары природы. Считается, что освящённые продукты приобретают особую силу, защищая дом и его обитателей от бед и напастей. В этот день также готовят медовые коврижки и постные блюда с маком, поскольку праздник совпадает с началом Успенского поста. В народе верили, что мак и мёд, собранные на Медовый Спас, обладают целебными свойствами и могут исполнять желания.

Особой популярностью пользовалась традиция купания в водоёмах. В народе Медовый Спас также называли Спасом на воде, веря, что вода в этот день очищает тело и душу, избавляя от грехов и болезней. Купание в этот день было не только приятной процедурой, но и важным ритуалом, способным принести здоровье на весь год.

Что можно делать на Медовый Спас 14 августа

Медовый Спас: почему важно освятить мёд и мак. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Чтобы провести этот день правильно, следует придерживаться нескольких наставлений или, если хотите, идей. Вот что точно можно делать в этот светлый день. Поблагодарить пасечника. На Медовый Спас, 14 августа, особое внимание уделяется пчеловодам и их труду. Посещение пасеки и благодарность за медовые дары станут хорошим началом дня.

На Медовый Спас, 14 августа, особое внимание уделяется пчеловодам и их труду. Посещение пасеки и благодарность за медовые дары станут хорошим началом дня. Приготовить медовые блюда. Несмотря на начало Успенского поста, существует множество постных рецептов с мёдом, которые подойдут для праздничного стола. Помните: если загадать желание перед тем, как съесть ложку мёда, оно обязательно сбудется.

Несмотря на начало Успенского поста, существует множество постных рецептов с мёдом, которые подойдут для праздничного стола. Помните: если загадать желание перед тем, как съесть ложку мёда, оно обязательно сбудется. Освятить мёд и мак. Принесите в церковь мёд, мак и другие продукты для освящения. Освящённые дары принесут в дом здоровье и благополучие.

Принесите в церковь мёд, мак и другие продукты для освящения. Освящённые дары принесут в дом здоровье и благополучие. Искупаться в водоёме. Купание на Медовый Спас — не просто традиция, а ритуал очищения. Вода в этот день особенно целебна, но будьте осторожны: если водоём зацвёл, лучше воздержаться от купания.

Купание на Медовый Спас — не просто традиция, а ритуал очищения. Вода в этот день особенно целебна, но будьте осторожны: если водоём зацвёл, лучше воздержаться от купания. Посетить богослужение. В этот день особенно важно посетить утреннюю службу и принять участие в освящении продуктов.

Что нельзя делать на Медовый Спас 2024 года

Как провести Медовый Спас: советы и запреты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Freedom Studio

Но, как это обычно бывает, любой такой праздник имеет и свои запреты. Вот самые главные из них. Работать в поле или дома. На Медовый Спас, 14 августа, принято отдыхать и проводить время с семьёй и друзьями. Работа в этот день считалась плохой приметой.

На Медовый Спас, 14 августа, принято отдыхать и проводить время с семьёй и друзьями. Работа в этот день считалась плохой приметой. Устраивать шумные застолья. Несмотря на праздник, шум и громкие разговоры на Медовый Спас не приветствуются. Пчёлы не выносят громких звуков, и это может нарушить их спокойствие.

Несмотря на праздник, шум и громкие разговоры на Медовый Спас не приветствуются. Пчёлы не выносят громких звуков, и это может нарушить их спокойствие. Употреблять скоромную пищу. Поскольку Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, стол должен быть постным.

Медовый Спас 2024: приметы

Что предвещают приметы на Медовый Спас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stepanych

Наши предки всегда следили за тем, что происходит вокруг, и связывали это с будущим. Вот несколько примет, которые можно запомнить. Дождь в этот день обещает защищённость от лесных пожаров на следующий год.

обещает защищённость от лесных пожаров на следующий год. Розы отцветают — сигнал того, что лето подходит к концу.

— сигнал того, что лето подходит к концу. Перелётные птицы улетают — начинаются холодные ночи, осень не за горами.

— начинаются холодные ночи, осень не за горами. Сны на Медовый Спас считаются вещими. Если приснился хороший сон, он обязательно сбудется.

Медовый Спас — это не только церковный праздник, но и время, когда природа делится своими дарами с людьми. Этот день наполнен традициями, которые напоминают о важности благодарности, заботы о ближних и уважения к природным циклам. Следуя приметам и традициям Медового Спаса, вы сможете не только насладиться вкусными медовыми угощениями, но и провести день в гармонии с природой и близкими людьми.

Авторы Любовь Свободная