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День ангела в последний летний месяц: кто отмечает именины в августе 2024

По церковному календарю в августе 2024 года празднуются дни ангела для 119 имен. Их легко можно найти в православном месяцеслове, чтобы подобрать имя для малыша, родившегося в последний месяц лета.

2 августа, 15:30
Кто отмечает именины в августе: календарь на август 2024 года. Обложка © Кандинский

Кто отмечает именины в августе: календарь на август 2024 года. Обложка © Кандинский

Как правильно выбрать имя для ребёнка? Когда и с чем поздравлять верующего человека? Часто путают понятия день ангела и именины — давайте разбираться, что это такое.

Что такое день ангела и именины

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chekunov Aleksandr

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chekunov Aleksandr

По церковной традиции день ангела — это день крещения. Согласно церковному преданию, у каждого крещёного человека есть свой ангел-хранитель, который приставляется к верующему, молится о нём перед Богом. Считается, что этот ангел появляется у человека именно в день его крещения.

Именины (от слова имя) — это день памяти святого, чьё имя дали человеку при крещении. Например, если Сашу назвали в честь святого Александра Невского, то его именины, скорее всего, приходятся на 6 декабря.

Почему тогда в день именин поздравляют с днём ангела? Вероятно, именины называют днём ангела в связи с тем, что святые, в честь которых мы получили имя, как и ангелы-хранители, считаются нашими небесными покровителями. И их также иногда называли раньше ангелами. Однако не стоит путать святых и ангелов-хранителей.

Правильно говорить "С именинами тебя!", когда праздник святого, в честь которого его назвали. "С днём ангела тебя!" — когда наступает дата крещения человека. Но никто не обидится, если вы поздравите с днём ангела в день именин.

Календарь именин в августе 2024 года

Кто отмечает именины и день ангела в августе: подробный календарь по дням. Актриса Анна Большова. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Кто отмечает именины и день ангела в августе: подробный календарь по дням. Актриса Анна Большова. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

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Авторы
Любовь Свободная
Любовь Свободная
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