День ангела в последний летний месяц: кто отмечает именины в августе 2024 По церковному календарю в августе 2024 года празднуются дни ангела для 119 имен. Их легко можно найти в православном месяцеслове, чтобы подобрать имя для малыша, родившегося в последний месяц лета. 2 августа, 15:30 Кто отмечает именины в августе: календарь на август 2024 года. Обложка © Кандинский

Как правильно выбрать имя для ребёнка? Когда и с чем поздравлять верующего человека? Часто путают понятия день ангела и именины — давайте разбираться, что это такое.

Что такое день ангела и именины

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По церковной традиции день ангела — это день крещения. Согласно церковному преданию, у каждого крещёного человека есть свой ангел-хранитель, который приставляется к верующему, молится о нём перед Богом. Считается, что этот ангел появляется у человека именно в день его крещения.

Именины (от слова имя) — это день памяти святого, чьё имя дали человеку при крещении. Например, если Сашу назвали в честь святого Александра Невского, то его именины, скорее всего, приходятся на 6 декабря.

Почему тогда в день именин поздравляют с днём ангела? Вероятно, именины называют днём ангела в связи с тем, что святые, в честь которых мы получили имя, как и ангелы-хранители, считаются нашими небесными покровителями. И их также иногда называли раньше ангелами. Однако не стоит путать святых и ангелов-хранителей.

Правильно говорить "С именинами тебя!", когда праздник святого, в честь которого его назвали. "С днём ангела тебя!" — когда наступает дата крещения человека. Но никто не обидится, если вы поздравите с днём ангела в день именин.

Календарь именин в августе 2024 года

1 августа: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Евгения, Милица.

Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Евгения, Милица. 2 августа: Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Пётр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Фёдор, Ян.

Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Пётр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Фёдор, Ян. 3 августа: Георгий, Евгений, Егор, Иван, Пётр, Роман, Семён, Теодор, Фёдор, Ян, Анна.

Георгий, Евгений, Егор, Иван, Пётр, Роман, Семён, Теодор, Фёдор, Ян, Анна. 4 августа: Алексей, Михаил, Магдалина, Мария.

Алексей, Михаил, Магдалина, Мария. 5 августа: Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Фёдор, Анна.

Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Фёдор, Анна. 6 августа: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян, Кристина.

Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян, Кристина. 7 августа: Александр, Макар, Анна, Ираида.

Александр, Макар, Анна, Ираида. 8 августа: Игнат, Сергей, Теодор, Фёдор, Прасковья.

Игнат, Сергей, Теодор, Фёдор, Прасковья. 9 августа: Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса.

Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса. 10 августа: Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян, Алёна, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.

Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян, Алёна, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина. 11 августа: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима.

Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима. 12 августа: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция.

Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция. 13 августа: Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета.

Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета. 14 августа: Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей, Фёдор, Саломея, София.

Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей, Фёдор, Саломея, София. 15 августа: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Фёдор, Ян.

Кто отмечает именины и день ангела в августе: подробный календарь по дням. Актриса Анна Большова. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

16 августа: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян, Саломея.

Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян, Саломея. 17 августа: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семён, Ян, Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.

Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семён, Ян, Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия. 18 августа: Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна.

Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна. 20 августа: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Пётр, Ян.

Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Пётр, Ян. 21 августа: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Фёдор, Эмиль.

Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Фёдор, Эмиль. 22 августа: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Пётр, Самуил, Юлиан, Яков, Ян, Арина, Ирина, Мария.

Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Пётр, Самуил, Юлиан, Яков, Ян, Арина, Ирина, Мария. 23 августа: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва.

Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва. 24 августа: Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Мартин, Теодор, Фёдор, Мария, Сюзанна.

Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Мартин, Теодор, Фёдор, Мария, Сюзанна. 25 августа: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Пётр, Савва, Сергей, Симон, Степан, Теодор, Фёдор, Яков, Ян.

Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Пётр, Савва, Сергей, Симон, Степан, Теодор, Фёдор, Яков, Ян. 26 августа: Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков, Ян, Евдокия, Ксения, Оксана.

Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков, Ян, Евдокия, Ксения, Оксана. 27 августа: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Матвей, Николай, Семён, Теодор, Фёдор, Ева, Евдокия.

Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Матвей, Николай, Семён, Теодор, Фёдор, Ева, Евдокия. 28 августа: Мария.

Мария. 29 августа: Аким, Александр, Демид, Лаврентий, Нил, Степан, Яков, Анна.

Аким, Александр, Демид, Лаврентий, Нил, Степан, Яков, Анна. 30 августа: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп, Ульяна, Юлиана.

Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп, Ульяна, Юлиана. 31 августа: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Эмиль, Ян, Ульяна, Юлиана.

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Авторы Любовь Свободная