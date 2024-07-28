Учёные назвали два имени, которые повышают IQ обладателей Учёные из Дании выяснили, что имена Виктор и Джонатан повышают IQ 28 июля, 13:50 Имя влияет на ум человека. Обложка © Freepik / drobotdean

Имя человека может влиять не только на его судьбу, но и на уровень интеллектуальных способностей. К такому выводу пришли учёные из Дании. По их мнению, важно правильно назвать ребёнка, чтобы он мог достичь карьерных высот. Материал публикует Ольстерский институт социальных исследований.

Учёные пригласили несколько сотен добровольцев с разными именами и предложили им пройти тесты на сообразительность. Как оказалось, носители европейских имён обладают большими умственными способностями. Их средний уровень IQ составил от 90 до 110 баллов. Лучшие результаты показали носители таких имён, как Виктор, Джонатан, Нилс.

А вот восточные имена не принесли обладателям успеха. Их IQ составил от 60 до 90 баллов. При этом специалисты выбирали добровольцев со схожим уровнем образования и социальным статусом. Наихудшие результаты были у Ахмедов и Мохаммедов. Однако учёные подчеркнули, что всё-таки имя хотя и влияет на интеллект, но не играет решающую роль. Генетика, образование и окружение оказывают на человека гораздо большее влияние.

Ранее сообщалось, что состояние счастья напрямую связано с умственными способностями человека и его внешностью. Люди, которых в детстве считали симпатичнее, красивее сверстников, с возрастом начинают зарабатывать больше денег и благодаря этому ощущают себя счастливее.

Авторы Татьяна Миссуми