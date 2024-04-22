Психолог объяснил, как связаны когнитивные способности и уровень счастья

То, насколько человек счастлив и доволен собой, напрямую связано с его умственными способностями и зависит от уровня так называемого intelligence quotient (IQ). Об этом рассказал психолог Сергей Мац.

По его словам, было проведено множество исследований на тему того, от чего же зависит человеческое счастье. Так, учёные выявили очевидную взаимосвязь со здоровьем и физической привлекательностью, в особенности у женщин. Есть данные о том, что люди, которых в детстве считали симпатичнее, красивее сверстников, с возрастом начинают зарабатывать больше денег и благодаря этому ощущают себя счастливее.

Как отметил психолог, во многом счастье зависит от социальных взаимодействий, которые, как и семейные ценности, важны и для богатых людей, и для тех, у кого в материальном плане всё сложилось не так хорошо. Кроме того, наблюдения показывают, что уровень счастья растёт вместе с повышением доходов только до определённого уровня. Ко многим людям оно приходит с годами: человек становится взрослее, осознаннее и понимает, что и кого именно он любит по-настоящему, а значит, и с кем ему быть и что делать. А последним в этом списке важных критериев счастья эксперт назвал ум.

"И, наконец, интеллект, ум, то есть когнитивные способности. По мере повышения уровня IQ уровень счастья у людей повышается, а не снижается. Можно с уверенностью сказать, что человек чувствует себя более счастливым, когда он интеллектуальнее, а не глупее", — подытожил Мац в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".