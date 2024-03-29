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29 марта, 03:47

Стало известно, сколько денег нужно для счастья московским и питерским студентам

Опрос: Московским студентам для счастья нужно 177 тысяч рублей в месяц

Московским студентам для счастья нужно 177 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет RT, ссылаясь на соответствующие исследования.

Так, по данным проводившего опрос сервиса по поиску работы SuperJob, столичным парням нужно 211 тысяч рублей, а девушкам 146 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге студентам необходимо 168 тысяч рублей, а студенткам — 145 тысяч рублей в месяц.

По информации исследователей, за два года общая сумма, которая нужна московским студентам для счастья, возросла на 12%, а петербуржским — на 10%. В исследованиях участвовали тысяча студентов вузов из обоих городов.

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Ранее россияне рассказали, ради какой зарплаты они готовы отказаться от отпуска на три года. По результатам исследования, больше половины опрошенных (53%) готовы работать без перерыва в течение трёх лет. Считают, что нет такой суммы, ради которой они готовы пожертвовать своим отдыхом на такой период, — остальные 47% респондентов.

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Агентство "Москва" / Мобильный репортёр

Анатолий Симоненко
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