Стало известно, сколько денег нужно для счастья московским и питерским студентам

Московским студентам для счастья нужно 177 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет RT, ссылаясь на соответствующие исследования.

Так, по данным проводившего опрос сервиса по поиску работы SuperJob, столичным парням нужно 211 тысяч рублей, а девушкам 146 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге студентам необходимо 168 тысяч рублей, а студенткам — 145 тысяч рублей в месяц.

По информации исследователей, за два года общая сумма, которая нужна московским студентам для счастья, возросла на 12%, а петербуржским — на 10%. В исследованиях участвовали тысяча студентов вузов из обоих городов.