Стало известно, сколько денег нужно для счастья московским и питерским студентам
Опрос: Московским студентам для счастья нужно 177 тысяч рублей в месяц
Московским студентам для счастья нужно 177 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет RT, ссылаясь на соответствующие исследования.
Так, по данным проводившего опрос сервиса по поиску работы SuperJob, столичным парням нужно 211 тысяч рублей, а девушкам 146 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге студентам необходимо 168 тысяч рублей, а студенткам — 145 тысяч рублей в месяц.
По информации исследователей, за два года общая сумма, которая нужна московским студентам для счастья, возросла на 12%, а петербуржским — на 10%. В исследованиях участвовали тысяча студентов вузов из обоих городов.
Ранее россияне рассказали, ради какой зарплаты они готовы отказаться от отпуска на три года. По результатам исследования, больше половины опрошенных (53%) готовы работать без перерыва в течение трёх лет. Считают, что нет такой суммы, ради которой они готовы пожертвовать своим отдыхом на такой период, — остальные 47% респондентов.
Агентство "Москва" / Мобильный репортёр