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20 марта, 11:58

Опрос показал, сколько россиян довольны своей жизнью

Опрос ВЦИОМа: 60% россиян в целом довольны своей жизнью

Большинство россиян в целом довольны своей жизнью, следует из данных последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так на заданный вопрос ответили 60% респондентов.

Ещё 23% опрошенных признались, что жизнь их отчасти устраивает, а отчасти не устраивает. А 16% россиян заявили, что их не устраивает, как они сейчас живут. Говоря о ситуации в стране, 69% участников опроса охарактеризовали её как положительную, а 26% — как плохую. А 58% считают, что дела в РФ идут в правильном русле. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошёл 22 февраля 2024 года. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными
ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными

Ранее другой опрос выявил самые "ленивые" профессии — те, представители которых работают меньше всего. Оказалось, что самой малой загрузкой могут похвастаться сотрудники сфер транспорта и угольной добычи.

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Агентство "Москва"

Матвей Константинов
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