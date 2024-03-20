Опрос показал, сколько россиян довольны своей жизнью

Ещё 23% опрошенных признались, что жизнь их отчасти устраивает, а отчасти не устраивает. А 16% россиян заявили, что их не устраивает, как они сейчас живут. Говоря о ситуации в стране, 69% участников опроса охарактеризовали её как положительную, а 26% — как плохую. А 58% считают, что дела в РФ идут в правильном русле. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошёл 22 февраля 2024 года. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.