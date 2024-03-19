ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными
Большинство россиян доверяют результатам выборов президента России, которые прошли 15–17 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения по результатам всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник"*, в котором приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
В этом году рекордное число россиян указали, что результаты выборов достоверны и полностью соответствуют волеизъявлению избирателей — так ответили 65%. Ещё 18% опрошенных выбрали вариант "Какие-то подтасовки на местах, возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране". О том, что результатам выборов доверять не стоит, заявили 12% опрошенных россиян.
ВЦИОМ отметил, что результаты президентских выборов вызывают у россиян преимущественно положительные эмоции. Чаще всего в ответах фигурировали такие слова, как "надежда" (42%), "радость" (34%) и "воодушевление" (21%).
Трёхдневное голосование в рамках президентских выборов в России завершилось 17 марта. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. В Министерстве иностранных дел сообщили, что за рубежом на выборах президента проголосовало почти 250 тысяч граждан России. Очереди из желающих выразить свою гражданскую позицию образовались во многих городах. Помимо Берлина толпы наблюдались в Таиланде, Лондоне, Ереване и Дубае, где проголосовали Джиган и Оксана Самойлова. А в Аргентине впервые поучаствовала в выборах 90-летняя ветеран ВОВ.
* Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
АГН "Москва" / Александр Авилов