ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными

Большинство россиян доверяют результатам выборов президента России, которые прошли 15–17 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения по результатам всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник"*, в котором приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

В этом году рекордное число россиян указали, что результаты выборов достоверны и полностью соответствуют волеизъявлению избирателей — так ответили 65%. Ещё 18% опрошенных выбрали вариант "Какие-то подтасовки на местах, возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране". О том, что результатам выборов доверять не стоит, заявили 12% опрошенных россиян.

ВЦИОМ отметил, что результаты президентских выборов вызывают у россиян преимущественно положительные эмоции. Чаще всего в ответах фигурировали такие слова, как "надежда" (42%), "радость" (34%) и "воодушевление" (21%).