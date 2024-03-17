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17 марта, 05:29

Россияне выстроились в очередь у посольства РФ в Ереване, чтобы проголосовать на выборах

Избирательные участки для голосования на выборах президента РФ открыли в Армении

Пять избирательных участков для голосования на выборах президента РФ открылись в Армении в 08:00 (07:00 мск). Из них два работают в Ереване и три — в Гюмри. Россияне выстроились в очередь у посольства РФ в армянской столице, чтобы проголосовать.

"Работа идёт в штатном режиме. Посольство полностью готово принять всех желающих проголосовать. Организованы автобусы для тех наших граждан, которые находятся в областях Армении, чтобы доставить в Ереван на голосование", — заявил журналистам посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

До открытия избирательного участка у посольства РФ собралась большая очередь из желающих принять участие в голосовании. За процессом голосования следят журналисты местных и аккредитованных в стране СМИ. Участки будут открыты до 20:00 (19:00 мск). К настоящему моменту обстановка спокойная.

МИД РФ опубликовал информацию о работе избирательных участков за рубежом
МИД РФ опубликовал информацию о работе избирательных участков за рубежом

Ранее Life.ru писал, что в Таиланде россияне стоят в длинных очередях, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Такой наплыв желающих исполнить свой гражданский долг вынудил российское посольство принять соответствующие меры.

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Shutterstock/FOTODOM

Андрей Бражников
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