Россияне выстроились в очередь у посольства РФ в Ереване, чтобы проголосовать на выборах

Пять избирательных участков для голосования на выборах президента РФ открылись в Армении в 08:00 (07:00 мск). Из них два работают в Ереване и три — в Гюмри. Россияне выстроились в очередь у посольства РФ в армянской столице, чтобы проголосовать.

"Работа идёт в штатном режиме. Посольство полностью готово принять всех желающих проголосовать. Организованы автобусы для тех наших граждан, которые находятся в областях Армении, чтобы доставить в Ереван на голосование", — заявил журналистам посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

До открытия избирательного участка у посольства РФ собралась большая очередь из желающих принять участие в голосовании. За процессом голосования следят журналисты местных и аккредитованных в стране СМИ. Участки будут открыты до 20:00 (19:00 мск). К настоящему моменту обстановка спокойная.