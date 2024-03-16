В Таиланде россияне стоят в длинных очередях, чтобы проголосовать на выборах президента РФ
МИД: В Таиланде россияне стоят в очередях, чтобы проголосовать на выборах
В Таиланде россияне стоят в длинных очередях, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. На опубликованном пресс-службой МИД страны видео — граждане, голосующие в Паттайе. Такой наплыв желающих исполнить свой гражданский долг вынудил посольство принять соответствующие меры.
В Таиланде россияне стоят в очередях, чтобы проголосовать на выборах. Видео © Telegram / МИД России
"Участковая избирательная комиссия посольства направила дополнительных сотрудников в пункт проведения выездного голосования <...>, принято решение продлить время голосования 16 марта на два часа, до 20:00 по местному времени", — говорится в сообщении.
Также рассматривается возможность дополнительного продления голосования ещё на два часа, но лишь до максимально допустимого законом предела. МИД поблагодарил россиян за активную гражданскую позицию.
Напомним, 15, 16 и 17 марта в России проходит голосование на выборах президента России. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне уже второй день массово идут на избирательные участки, очная явка по стране уже превысила 40%. Глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров рассказал, что явка на выборы в первый день превзошла ожидания социологов.
Telegram / МИД России