"Выше наших ожиданий": Глава ВЦИОМа отметил высокую явку на выборы президента РФ

Явка на выборы президента России в первый день голосования превзошла ожидания социологов. Об этом заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

"Мы, кстати, ожидали гораздо меньшей явки в первый день. Это я про страну нашу большую, Россию, потому что мы по всей стране работаем. Вот мы ожидали, что будет ниже явка, но она сильно выше наших ожиданий", — сказал он в беседе с ТАСС.

Что касается возрастного состава голосующих, то в первый день на участки шли в основном люди среднего возраста. Ситуация с молодёжью, отметил Фёдоров, будет ясна немного позднее.