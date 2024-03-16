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16 марта, 12:40

"Выше наших ожиданий": Глава ВЦИОМа отметил высокую явку на выборы президента РФ

Глава ВЦИОМа Фёдоров: Явка на выборы в первый день превзошла ожидания социологов

Явка на выборы президента России в первый день голосования превзошла ожидания социологов. Об этом заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

"Мы, кстати, ожидали гораздо меньшей явки в первый день. Это я про страну нашу большую, Россию, потому что мы по всей стране работаем. Вот мы ожидали, что будет ниже явка, но она сильно выше наших ожиданий", — сказал он в беседе с ТАСС.

Что касается возрастного состава голосующих, то в первый день на участки шли в основном люди среднего возраста. Ситуация с молодёжью, отметил Фёдоров, будет ясна немного позднее.

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Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне активно посещают избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг. Так, в целом по стране очная явка уже превысила 40%.

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Life.ru

Матвей Константинов
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