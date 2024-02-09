ЦИК показала, как будет выглядеть бюллетень для голосования на выборах президента

В ЦИК России утвердили текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента страны, которые пройдут с 15 по 17 марта. Фото документа появилось в телеграм-канале Центризбиркома.

В ЦИК утвердили избирательный бюллетень на выборы президента. Фото © Telegram / ЦИК России

Как видно, имена и фамилии кандидатов размещены в алфавитном порядке. Напротив каждого указаны краткие сведения (дата рождения, место жительства, работы и так далее). В бюллетене будет четыре кандидата — действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые Люди"). Всего избирательные комиссии напечатают более 113 миллионов бланков.