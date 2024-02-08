Памфилова заявила, что не допущенный до выборов Надеждин может обратиться в суд

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии заявила выдвиженцу от партии "Гражданская инициатива" Борису Надеждину, что его время на оспаривание результатов проверки подписей избирателей уже исчерпано. Она отметила, что ЦИК не может "подстраиваться под выдвинутого кандидата, который просит выйти из регламента".

"Борис Борисович, поздно, вы исчерпали все процедурные возможности, которые у вас были. <…> Мы не можем нарушать ни регламент, ни процедуру, у вас есть полное основание, если, простите, слишком поздно взялись, не довели до ума проверку подписей, у вас есть возможность обратиться в суд", — сказала Памфилова.

ЦИК официально отказала Надеждину в регистрации кандидатом в президенты страны из-за брака в собранных им подписях избирателей. Члены комиссии проголосовали единогласно. Как ранее сообщал Life.ru, политик собрал 104 734 подписи, но по итогам проверки 15,245% из них оказались недействительными. А для регистрации доля брака не должна превышать 5%. Кроме того, в подписных листах в поддержку Надеждина были обнаружены подписи 11 умерших людей. Сам политик сообщил, что пойдёт в Верховный суд, чтобы обжаловать отказ в регистрации.

Кроме Надеждина в регистрации в качестве кандидата в президенты ЦИК ранее также рекомендовала отказать лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу. Причина — брак в собранных им подписях избирателей. Сам Малинкович заявил, что уважает решение комиссии и не собирается его оспаривать.