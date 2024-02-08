ЦИК признала недействительными 9147 подписей в поддержку Бориса Надеждина
Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Центризбирком России признал недействительными 9147 подписей избирателей в поддержку регистрации Бориса Надеждина кандидатом в президенты РФ.
Для регистрации Надеждину нужно было предоставить в ЦИК 100 тысяч подписей избирателей. Политик собрал чуть больше — 104 734 подписи, но по итогам проверки 60 тысяч подписей 15,245 % из них оказались недействительными. Для регистрации доля "брака" не должна превышать 5%.
Как рассказал зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев, в подписных листах в поддержку Бориса Надеждина были обнаружены подписи 11 умерших людей.
Кроме того, рабочая группа ЦИК признала недействительными 8979 подписей в поддержку кандидата от "Коммунистов России" Сергея Малинковича.
Напомним, выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент уже зарегистрированы как кандидаты действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди"). Борис Надеждин подал документы в ЦИК 26 декабря прошлого года и приступил к сбору подписей. После этого ЦИК начала их проверку.