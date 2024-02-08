ЦИК признала недействительными 9147 подписей в поддержку Бориса Надеждина

Центризбирком России признал недействительными 9147 подписей избирателей в поддержку регистрации Бориса Надеждина кандидатом в президенты РФ.

Для регистрации Надеждину нужно было предоставить в ЦИК 100 тысяч подписей избирателей. Политик собрал чуть больше — 104 734 подписи, но по итогам проверки 60 тысяч подписей 15,245 % из них оказались недействительными. Для регистрации доля "брака" не должна превышать 5%.

Как рассказал зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев, в подписных листах в поддержку Бориса Надеждина были обнаружены подписи 11 умерших людей.

Кроме того, рабочая группа ЦИК признала недействительными 8979 подписей в поддержку кандидата от "Коммунистов России" Сергея Малинковича.