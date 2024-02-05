Хотел соскочить или заработать: Политолог объяснил, зачем Надеждину мёртвые души в подписях

Подписи Бориса Надеждина для регистрации кандидатом в президенты РФ, в которых был обнаружен брак, могли быть реализованы с целью заработка или в результате конфликта внутри оппозиции. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог Александр Асафов.

"Дело в том, что, конечно, вопросы у экспертного сообщества серьёзные — откуда при такой широкой кампании сбора подписей, а мы видели фотографии о сборе подписей в разных странах и очереди видели. Почему такое количество браков подписей? Эксперты по выборам, эксперты-политологи задаются вопросом", — сказал Асафов.

Он отметил, что есть много версий по поводу случившегося. По его словам, есть уже несколько публикаций с показаниями и рассказами тех, кто работал в штабах, где подписи собирали.

Это история про то, что кандидат набрал свою команду — и в качестве своих помощников, союзников — людей с очень специфическим пониманием важности процесса и с противоречащими интересами. Политолог Александр Асафов

Он отметил, что в этом случае имеет место конфликт внутри оппозиции, которая сначала его не поддерживала, потом предоставила помощь, а затем возмущалась некоторыми его высказываниями. По мнению Асафова, сбор "мёртвых" подписей — это возможность заработать, наняв сборщиками неизвестно кого.

Также бракованные подписи могут быть предлогом для продолжения политической деятельности в разном ключе, предположил эксперт. То есть Надеждин хочет "соскочить" с предвыборной гонки, чтобы не продолжать кампанию, в которой он не может тягаться с другими кандидатами.