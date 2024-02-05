Хотел соскочить или заработать: Политолог объяснил, зачем Надеждину мёртвые души в подписях
Политолог Асафов: Брак в подписях Надеждина — конфликт внутри оппозиции
Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Подписи Бориса Надеждина для регистрации кандидатом в президенты РФ, в которых был обнаружен брак, могли быть реализованы с целью заработка или в результате конфликта внутри оппозиции. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог Александр Асафов.
"Дело в том, что, конечно, вопросы у экспертного сообщества серьёзные — откуда при такой широкой кампании сбора подписей, а мы видели фотографии о сборе подписей в разных странах и очереди видели. Почему такое количество браков подписей? Эксперты по выборам, эксперты-политологи задаются вопросом", — сказал Асафов.
Он отметил, что есть много версий по поводу случившегося. По его словам, есть уже несколько публикаций с показаниями и рассказами тех, кто работал в штабах, где подписи собирали.
Это история про то, что кандидат набрал свою команду — и в качестве своих помощников, союзников — людей с очень специфическим пониманием важности процесса и с противоречащими интересами.
Политолог Александр Асафов
Он отметил, что в этом случае имеет место конфликт внутри оппозиции, которая сначала его не поддерживала, потом предоставила помощь, а затем возмущалась некоторыми его высказываниями. По мнению Асафова, сбор "мёртвых" подписей — это возможность заработать, наняв сборщиками неизвестно кого.
Также бракованные подписи могут быть предлогом для продолжения политической деятельности в разном ключе, предположил эксперт. То есть Надеждин хочет "соскочить" с предвыборной гонки, чтобы не продолжать кампанию, в которой он не может тягаться с другими кандидатами.
Ранее Life.ru сообщал, что кандидаты в президенты РФ — председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович и подмосковный депутат Борис Надеждин — указывали мёртвых людей, собирая подписи в поддержку. О нарушении узнали в Центризбиркоме, отметив, что ошибки бывают разные, но тут уже возникает вопрос об этических нормах.
Напомним, с 15 по 17 марта 2024 года в РФ состоятся выборы президента. О желании участвовать в том числе заявил действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец. Его официально зарегистрировали 29 января. Кроме того, россияне смогут отдать голос ещё как минимум за трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. В ЦИК сообщили, что было зарегистрировано более 112 миллионов избирателей. 740 тысяч россиян уже подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).