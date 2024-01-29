ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты РФ как самовыдвиженца.
"Принято единогласно", — объявила решение глава ЦИК Элла Памфилова.
Путин стал четвёртым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства, ранее ЦИК зарегистрировал представителей трёх парламентских партий — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).
А 22 января в Центризбирком поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, однако в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. Представители штаба привезли 95 коробок с подписями, а чтобы занести их в здание ЦИК, понадобились усилия 15 волонтёров. 26 января ЦИК проверила эти подписи.
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.