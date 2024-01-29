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ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

29 января, 08:26
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты РФ как самовыдвиженца.

"Принято единогласно", — объявила решение глава ЦИК Элла Памфилова.

Путин стал четвёртым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства, ранее ЦИК зарегистрировал представителей трёх парламентских партий — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).

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Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах президента России

А 22 января в Центризбирком поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, однако в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. Представители штаба привезли 95 коробок с подписями, а чтобы занести их в здание ЦИК, понадобились усилия 15 волонтёров. 26 января ЦИК проверила эти подписи.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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