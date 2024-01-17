В поддержку кандидата в президенты Путина собрано уже более 2,5 млн подписей

По всей России собрано уже более 2,5 млн подписей в поддержку кандидата на должность президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте putin2024.ru.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в избирательной кампании сейчас участвуют 11 кандидатов. Действующий глава государства Владимир Путин также объявил о намерении пойти на новый срок, он баллотируется в качестве самовыдвиженца. На данный момент Путин уже подал документы в Центризбирком, продолжается сбор подписей в его поддержку. По закону необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, однако цифра уже перевалила далеко за это число.