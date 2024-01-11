Памфилова: В избирательной кампании сейчас участвуют 11 кандидатов в президенты

"На данном этапе у нас одиннадцать человек участвуют в избирательной кампании. Правда, на разных пока стадиях. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения. Это вот те, кто участвует на данном этапе в избирательной кампании", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. По словам Памфиловой, на данный момент есть уже три "полноценных, официально зарегистрированных кандидата": Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и Николай Харитонов от КПРФ. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца, он тоже подал документы в Центризбирком, и теперь происходит сбор подписей в его поддержку, коих необходимо не менее 300 тысяч. Однако цифра уже перевалила далеко за 300 тысяч: на 8 января было собрано уже более 1,3 миллиона.