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10 января, 15:34

Артём Жога вручил первые удостоверения доверенных лиц Путина в ДНР

Фото © Telegram / ЖОГА

Фото © Telegram / ЖОГА

В Донецкой Народной Республике вручили первые удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Из рук бывшего командира подразделения "Спарта", сопредседателя избирательного штаба Артёма Жоги удостоверения получили исполнительный директор Донецкой региональной общественной организации "Русский центр" Елена Евсеева и глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Самохин.

"Доверенные лица — это те люди, которые слушают жителей на местах, обобщают пожелания и вопросы избирателей. При встрече с президентом его доверенные лица проинформируют Владимира Путина о тех или иных проблемах либо вопросах", написал в своём телеграм-канале Артём Жога, председатель Народного совета ДНР.

Он добавил, что весь Донбасс окажет всецелую поддержку Владимиру Путину в ходе подготовки и проведения выборов.

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Напомним, что выборы президента России будут проходить три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Владимир Путин баллотируется на них в качестве самовыдвиженца, он уже подал документы в Центризбирком. Ранее в среду, 10 января, Центральный избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина получил подписи в его поддержку из всех 89 регионов России.

Марина Калегина
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