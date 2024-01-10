Артём Жога вручил первые удостоверения доверенных лиц Путина в ДНР

В Донецкой Народной Республике вручили первые удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Из рук бывшего командира подразделения "Спарта", сопредседателя избирательного штаба Артёма Жоги удостоверения получили исполнительный директор Донецкой региональной общественной организации "Русский центр" Елена Евсеева и глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Самохин.

"Доверенные лица — это те люди, которые слушают жителей на местах, обобщают пожелания и вопросы избирателей. При встрече с президентом его доверенные лица проинформируют Владимира Путина о тех или иных проблемах либо вопросах", — написал в своём телеграм-канале Артём Жога, председатель Народного совета ДНР.