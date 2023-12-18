Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Президент России Владимир Путин подал документы в Центризбирком для участия в выборах главы государства в 2024 году. Он стал первым из кандидатов, кто подал документы для выдвижения.
Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента. Видео © LIFE
В комплект документов входят ходатайство о регистрации группы избирателей с указанием личных данных кандидата и всех участников, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов. Глава государства принёс их в ЦИК в синей папке.
Напомним, что Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина на предстоящих выборах. Также главу государства поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и многие другие.
Голосование пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
Kremlin.ru