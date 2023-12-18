Президент России Владимир Путин подал документы в Центризбирком для участия в выборах главы государства в 2024 году. Он стал первым из кандидатов, кто подал документы для выдвижения.

Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента. Видео © LIFE

В комплект документов входят ходатайство о регистрации группы избирателей с указанием личных данных кандидата и всех участников, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов. Глава государства принёс их в ЦИК в синей папке.