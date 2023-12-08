"Хорошая новость": Губернатор Кубани поприветствовал выдвижение Путина на новый срок

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение президента России Владимира Путина выдвигаться на новый срок. Он назвал это хорошей новостью и отметил, что благодаря главе государства регион пережил ряд позитивных изменений.

"Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Благодаря его инициативам в Краснодарском крае мы реализовали много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса", — написал политик в своём телеграм-канале.

Кондратьев уверен, что под руководством сильного президента Россия будет процветать и сохранит своё лидерство как самодостаточная и независимая страна, а Кубань продолжит развиваться.