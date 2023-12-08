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8 декабря, 12:03

"Хорошая новость": Губернатор Кубани поприветствовал выдвижение Путина на новый срок

Губернатор Кубани Кондратьев поддержал решение Путина об участии в выборах

<p>Владимир Путин и Вениамин Кондратьев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Владимир Путин и Вениамин Кондратьев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение президента России Владимира Путина выдвигаться на новый срок. Он назвал это хорошей новостью и отметил, что благодаря главе государства регион пережил ряд позитивных изменений.

"Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Благодаря его инициативам в Краснодарском крае мы реализовали много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса", — написал политик в своём телеграм-канале.

Кондратьев уверен, что под руководством сильного президента Россия будет процветать и сохранит своё лидерство как самодостаточная и независимая страна, а Кубань продолжит развиваться.

Эксперт объяснил, почему считает важным выдвижение Путина на выборы в 2024 году

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Напомним, сегодня Владимир Путин сообщил о своём решении баллотироваться на новый президентский срок. Об этом он сказал председателю Народного совета (парламента) ДНР, командиру 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артёму Жоге.

Матвей Константинов
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