Эксперт объяснил, почему считает важным выдвижение Путина на выборы в 2024 году
Политолог Мартынов: Участие Путина в выборах важно для защиты суверенитета
Директор Института новейших государств и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов считает, что участие Владимира Путина в президентских выборах 2024 года важно для защиты суверенитета страны. Таким мнением он поделился в четверг, 7 декабря, в ходе круглого стола ЭИСИ "Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании".
"В обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина для участия в выборах президента. А кто ещё может привести нас к победе? Не только к победе в специальной военной операции, но и к победе вообще, к победе нашей правоты", — рассуждает эксперт.
По словам Мартынова, сегодня нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, как у Путина, кому можно было бы доверить страну, проходящую серьёзные испытания.
Напомним, сегодня Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, "за" высказались 162 сенатора. А 8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах.
Kremlin.ru