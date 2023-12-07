Эксперт объяснил, почему считает важным выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Директор Института новейших государств и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов считает, что участие Владимира Путина в президентских выборах 2024 года важно для защиты суверенитета страны. Таким мнением он поделился в четверг, 7 декабря, в ходе круглого стола ЭИСИ "Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании".

"В обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина для участия в выборах президента. А кто ещё может привести нас к победе? Не только к победе в специальной военной операции, но и к победе вообще, к победе нашей правоты", — рассуждает эксперт.