"Давайте наберёмся терпения": Песков призвал дождаться заявления Путина по выборам

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что сейчас неуместно говорить об ожиданиях от президентской кампании. Так он ответил на вопрос, будет ли действующий глава государства Владимир Путин принимать участие в выборах, которые Совет Федерации назначил на 17 марта 2024 года, а также о том, какими Кремль хотел бы видеть ход кампании и её итоги, в том числе количество кандидатов и явку.