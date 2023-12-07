"Давайте наберёмся терпения": Песков призвал дождаться заявления Путина по выборам
Песков: Разговоры об ожиданиях от президентской кампании сейчас неуместны
Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что сейчас неуместно говорить об ожиданиях от президентской кампании. Так он ответил на вопрос, будет ли действующий глава государства Владимир Путин принимать участие в выборах, которые Совет Федерации назначил на 17 марта 2024 года, а также о том, какими Кремль хотел бы видеть ход кампании и её итоги, в том числе количество кандидатов и явку.
"Вторая часть вопроса абсолютно неуместна. У нас есть права, предоставленные Конституцией РФ всем гражданам. А во-вторых, до сих пор заявлений Путина не было. Давайте наберёмся терпения", — призвал Песков.
Ранее Песков прокомментировал трагедию, которая сегодня утром произошла в брянской гимназии. Он предложил сначала разобраться, почему ранее принятые для избежания подобных инцидентов меры не сработали.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев