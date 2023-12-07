ЦИК рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах президента 8 декабря

В пятницу, 8 декабря, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах президента. Об этом в Совете Федерации сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На основе социологических исследований, на основе широких консультаций с нашими коллегами в регионах, на основе обсуждения длительного с моими коллегами по ЦИК завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта", — заявила Памфилова.