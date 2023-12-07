ЦИК рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах президента 8 декабря
В пятницу, 8 декабря, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах президента. Об этом в Совете Федерации сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На основе социологических исследований, на основе широких консультаций с нашими коллегами в регионах, на основе обсуждения длительного с моими коллегами по ЦИК завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта", — заявила Памфилова.
Ранее Лайф писал, что Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, за высказались 162 сенатора. Постановление уже вступило в силу. Центризбирком неформально уже приступил к подготовке кампании. При этом российский лидер Владимир Путин, который, согласно принятым поправкам к Конституции РФ, может в следующем году баллотироваться на пятый срок, пока не принимал никаких решений насчёт выдвижения, сообщили ранее в Кремле.
Новодережкин Антон / ТАСС