Памфилова: ЦИК уже начал подготовку к выборам президента России

Центризбирком неформально уже приступил к подготовке к выборам президента России, которые должны пройти в марте 2024 года. Об этом в ходе брифинга рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Завершая нашу работу, хочу обратить ваше внимание, что мы уже начали подготовку к следующей [президентской] кампании. Кирпичик по кирпичику мы давно уже кладём в фундамент", — отметила она.

Как уточнила Памфилова, вся работа членов ЦИК направлена на то, чтобы это важнейшее политическое событие прошло достойно.