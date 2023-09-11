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11 сентября, 11:18

Памфилова: ЦИК уже начал подготовку к выборам президента России

Центризбирком неформально уже приступил к подготовке к выборам президента России, которые должны пройти в марте 2024 года. Об этом в ходе брифинга рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Завершая нашу работу, хочу обратить ваше внимание, что мы уже начали подготовку к следующей [президентской] кампании. Кирпичик по кирпичику мы давно уже кладём в фундамент", — отметила она.

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Как уточнила Памфилова, вся работа членов ЦИК направлена на то, чтобы это важнейшее политическое событие прошло достойно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ещё не выдвинул кандидатуру на выборы. При этом представитель Кремля подчеркнул, что конкурентов у главы государства нет. Он также указал, что результаты прошедших в России выборов говорят о высоком уровне консолидации общества вокруг главы государства.

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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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