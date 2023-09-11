Песков: Путин ещё не выдвинул кандидатуру на выборы, но конкурентов у него нет
Президент РФ Владимир Путин ещё не выдвинул свою кандидатуру на грядущие выборы главы государства, но если он это сделает, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. В этом уверен его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент ещё не заявлял о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что президент всё-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может", — сказал представитель Кремля в интервью РБК.
Напомним, выборы президента РФ состоятся в марте 2024 года. Ранее Владимир Путин заявил, что избирательный процесс состоится в строгом соответствии с законом. А вот о своём участии в кампании российский лидер пока не объявлял. При этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее подчёркивала, что выборы президента в 2024 году будут судьбоносными не только для самой страны, но и для всего мира.