Памфилова назвала судьбоносными выборы президента в 2024 году

Выборы президента РФ в 2024 году будут судьбоносными не только для самой страны, но и для всего мира. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"Предстоящие выборы президентские — это не просто очередные президентские выборы, рядовые. Это выборы, от которых будет зависеть не только судьба России, но и мира на многие годы вперёд", — подчеркнула глава ЦИК.

Также в ходе встречи Памфилова рассказала Путину, что цифровая государственная автоматизированная система "Выборы" будет готова к президентской кампании в 2024 году. При этом ГАС будет неуязвима, так как полностью автономна от Интернета.