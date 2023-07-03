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3 июля, 11:10

Памфилова назвала судьбоносными выборы президента в 2024 году

Выборы президента РФ в 2024 году будут судьбоносными не только для самой страны, но и для всего мира. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"Предстоящие выборы президентские это не просто очередные президентские выборы, рядовые. Это выборы, от которых будет зависеть не только судьба России, но и мира на многие годы вперёд", — подчеркнула глава ЦИК.

Также в ходе встречи Памфилова рассказала Путину, что цифровая государственная автоматизированная система "Выборы" будет готова к президентской кампании в 2024 году. При этом ГАС будет неуязвима, так как полностью автономна от Интернета.

Песков ответил на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года

Песков ответил на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года

Кстати, ранее Владимир Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. А вот о своём участии в кампании российский лидер пока не объявлял.

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ТАСС / POOL / Александр Казаков

Александр Юнашев
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